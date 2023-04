Spenden für den Wahlkampf Wie Donald Trump seine Anklage zu Geld macht

Begonnen hat er damit bereits. Nachdem er in Anschluss an seine Verhaftung wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, verließ er seine alte Heimat New York und flog zurück nach Mar-a-Lago, seinen Wohnsitz in Palm Beach, Florida. Dort trat er am Abend noch einmal vor die Kameras, hielt eine etwa 25-minütige Rede, in der er seine Anklage nur am Rande erwähnte. Der Bezirksstaatsanwalt sei voreingenommen, klagte der Ex-Präsident, der Richter voreingenommen. Genug Gründe also für seine Anhänger, ihm weiter Geld zu schicken.



