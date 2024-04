Spionage bei VW und bei Lasertechnik Alle machen Wirtschaftsspionage, nur Deutschland schaut zu

Doch nicht jeder ist vom langfristigen Erfolg einer solchen Wirtschaftsspionagestrategie überzeugt: Der Berliner Verteidigungsökonom Markus C. Kerber etwa unterrichtet auch an der privaten École des hautes études commerciales de Paris und kennt die Denke im französischen Geheimdienstmilieu. „Diese Leute sagen, wir müssen Wirtschaftsspionage betreiben, um an das Know-how zu kommen, das wir selbst nicht haben. Das ist ein klassisch antimarktwirtschaftliches Konzept, dass Sie so auch in Russland finden“, so der Wissenschaftler. Geheimdienste müssten also das machen, was findige Unternehmer in einer Marktwirtschaft leisten.



Der Stockholmer Wirtschaftswissenschaftler Erik Meyersson war vor Jahren der Frage in einem Forschungsprojekt nachgegangen, ob Wirtschaftsspionage erfolgreicher ist als Forschung und Entwicklung – anhand der Geheimdienstaktivitäten der DDR. Gegenüber dem „Harvard Business Review“ sagte er: „Die Wirtschaftsspionage hatte in Ostdeutschland eine ganz erhebliche Wirkung. Die daraus gewonnenen Informationen verringerten den Technologie- und Produktivitätsabstand zwischen Ost- und Westdeutschland.“ Jede Standardabweichung bei erhöhter Spionagetätigkeit habe den sogenannten totalen Faktorproduktivitätsabstand um 8,5 Prozentpunkte verringert. Besonders wirksam sei die Spionage in Sektoren gewesen, in denen die westlichen Länder eine wirtschaftliche Eindämmungspolitik gegen dem Ostblock betrieben haben, um Technologietransfers zu verhindern.