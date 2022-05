Spionage: Spanischer Ministerpräsident Sanchez mit Pegasus-Software ausgespäht

Mehr als 60 Personen im Umfeld der katalanischen Separatistenbewegung sollen laut dem in Kanada ansässigen Forschungsinstitut Citizen Lab mit der Software ausspioniert worden sein. Die katalanische Partei ERC, die für eine Unabhängigkeit der Region eintritt und in Madrid Sanchez' Regierung stützt, fordert vom Ministerpräsidenten nun Aufklärung. Die ERC erklärte, sie werde die Regierung so lange bei Abstimmungen nicht unterstützen, bis das Vertrauen wieder hergestellt sei.