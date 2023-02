„Wir sehen Berichte über einen Ballon, der Lateinamerika überfliegt. Wir sind dabei herauszufinden, ob es sich dabei um einen weiteren chinesischen Überwachungsballon handelt”, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Freitagabend (Ortszeit). Am Donnerstagabend hatte das Pentagon erstmals mitgeteilt, dass sich ein derartiger Ballon seit Tagen im Luftraum der USA befinde. US-Außenminister Antony Blinken hatte seine geplante China-Reise deshalb kurzfristig am Freitag abgesagt. Blinken kritisierte China für sein Verhalten scharf. Peking erklärte, der Ballon diene lediglich wissenschaftlichen Zwecken und sei von seiner Flugbahn abgekommen. Das Pentagon widersprach dem und bezeichnete das Flugobjekt als „Überwachungsballon”.