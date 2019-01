 Spionageskandal: BASF-Spionagefall – Chinesische Firma weist Vorwürfe zurück

SchanghaiDas chinesische Unternehmen Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials wehrt sich gegen den Verdacht, es habe Firmengeheimnisse von BASF stehlen wollen. Das Unternehmen erklärte am Dienstag, es halte sich streng an die chinesischen Gesetze, habe nie Daten gekauft und vertraue bei der Produktentwicklung auf seine eigenen Mitarbeiter. Man habe in dieser Sache keine offizielle Mitteilung von den Behörden erhalten.