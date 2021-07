Spionageskandal Cybersicherheit hat ihren Preis. Bezahlen wir ihn!

Dieses Virus könnte eine ähnliche Inzidenz entwickeln wie der Corona-Erreger. Pegasus, die Spionagesoftware, deren illegale internationale Verbreitung in dieser Woche bekannt wurde, hat inzwischen sogar die EU-Kommission auf den Plan gerufen. „Komplett inakzeptabel“ sei das, was sich da andeute, wetterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag – aus der Diplomaten- in die Alltagssprache übersetzt heißt das so viel wie: Alarmstufe Rot!