Spionagevorwurf: Verhaftung von zwei Soldaten könnte die Krise zwischen Türkei und Griechenland eskalieren lassen

So erklärt sich, dass der jüngste Vorfall in Athen die Alarmglocken klingeln lässt. Eigentlich könnte man eine solches Vorkommunis an Ort und Stelle aufklären, zumal an einer Grenze zwischen zwei Nato-Partnern. Aber die Berichte, wonach die Landsleute auch wegen Spionage vor Gericht gestellt werden könnten, sorgten daher in Griechenland für viel Aufregung.