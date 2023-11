Sprache Nur Englisch? Paris im Sprachstreit mit der EU-Kommission

23. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Blick auf Paris vom Eiffelturm aus. Bild: Bild: dpa

Frankreich kämpft um die Rolle der französischen Sprache in der Europäischen Union und gegen Bewerbungen für EU-Posten nur auf Englisch. Eine entsprechende Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) soll an diesem Donnerstag mit der mündlichen Verhandlung in Luxemburg in die entscheidende Phase gehen.