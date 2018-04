Sprecher des Repräsentantenhauses: Warum Paul Ryan nicht mehr „Mr. Speaker“ sein will

Sonderlich überraschend kommt Ryans Rückzug nicht. Bereits seit Monaten wird in Washington darüber spekuliert, dass der Republikaner nicht erneut antreten wird. Ryan gilt nach fast 20 Jahren im Repräsentantenhaus als übersättigt vom politischen Betrieb. Eine weitere Karriere in einem anderen Amt wird in seinem Umfeld ausgeschlossen.