Spurensuche nach dem Corona-Sündenbock Wer trägt die Schuld an dem Desaster?

Wegen der milden Symptome werde es so etwa „schwierig bis unmöglich sein“, die erste Infektion, also „Patient Null“, zu identifizieren, heißt es bei der WHO. Es soll bestätigt werden, dass der ursprüngliche Wirt eine Fledermaus war. Dann muss noch geprüft werden, welche Art es sei, wo diese vorkomme und ob ein anderes Tier als Zwischenwirt involviert gewesen sei. Führt die Spur in eine südchinesische Höhle, oder doch, wie es Peking hofft, ins Ausland?



Peking will schon jetzt lieber nichts dem Zufall überlassen. Staatsmedien verweisen seit Monaten bei jeder Gelegenheit prominent auf Berichte über mögliche Sars-CoV-2-Infektionen in anderen Ländern schon vor der Entdeckung der ersten Fälle Anfang Dezember 2019 in Wuhan.