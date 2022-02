Staatsanwalt über umstrittenen Messengerdienst „Aus unserer Sicht spricht sehr viel dagegen, Telegram abzuschalten“

Was halten Sie von der Idee, Telegram abzuschalten?

Nichts. Aus unserer Sicht spricht sehr viel dagegen. Telegram ist ein Kurznachrichtendienst – und eine soziale Plattform. Viele Menschen kommunizieren in strafrechtlich völlig beanstandungsfreier Art und Weise über Telegram. Außerdem: Eine Abschaltung – etwa im Wege einer Netzsperre – ist technisch zu umgehen und war in anderen Staaten bislang noch nie erfolgreich. Selbst wenn es technisch möglich wäre und man diesen Weg wirklich einschlagen möchte: Die adressierte Netzcommunity ist flexibel und binnen kurzer Zeit würde ganz sicher das „nächste Telegram“ entstehen. Telegram ist ein Problem – aber das Kernproblem sind die Menschen, die fragwürdige Inhalte verbreiten.



Seit Februar schreibt das geänderte Netzwerkdurchsetzungsgesetz – kurz NetzDG - vor, das große soziale Netzwerke in Deutschland einen Ansprechpartner für Beschwerden haben müssen und dazu verpflichtet sind, Rechtsverstöße an die Behörden zu melden.

Es besteht mittlerweile weitgehend Einigkeit, dass Telegram dem Anwendungsbereich des NetzDG unterfällt. Doch bislang sieht es so aus, als ob sich Telegram auch weiterhin nicht an die Regeln hält. Darüber hinaus haben etwa Facebook und Google gegen die Novelle geklagt. Die seit dem 01.02.2022 bestehende Meldepflicht wird nicht durchgesetzt. Die gerichtliche Überprüfung der neuen NetzDG-Vorgaben wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind sehr gespannt auf den Ausgang des Verfahrens.