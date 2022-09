Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. Was kostet Großbritanniens Monarchie?

Veräußern kann der Thronfolger die Besitztümer des Herzogtums nicht. Aber anders als beim Crown Estate, wandern die Gewinne ausschließlich an ihn. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 24,6 Millionen Pfund an Gewinnen gemacht – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Charles hat mit diesem Geld auch den Unterhalt für seine beiden Söhne William und Harry finanziert (Letzterem jedoch wegen der allgemein bekannten Familienprobleme vor einiger Zeit den Geldhahn zugedreht).



Der Sonderstatus des Herzogtums ist umstritten: Denn es muss keine Körperschaftssteuern oder Kapitalertragsteuern zahlen. Tony Berkeley, der für die Labour-Partei im Oberhaus des Parlaments in London sitzt, sagte dazu der Financial Times: „Die haben gerne beides: Sie sind privat, wenn es ihnen passt, und königlich, wenn es ihnen nicht passt“. Charles hätte auch beschließen können, das Herzogtum denselben Regeln zu unterwerfen, denen alle anderen Unternehmen in der Privatwirtschaft folgen müssen, fügte Berkeley hinzu.



Zumindest haben Charles als auch seine Mutter, die beide keine Steuern zahlen müssen, 1993 angefangen, freiwillig Einkommenssteuern auf ihre privaten Einkommen zu entrichten. Damals wurde die umstrittene Steuerbefreiung schon einmal diskutiert.