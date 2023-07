Staatsbesuch: China sagt Besuch von EU-Außenbeauftragtem ab

China hat einen Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking kurzfristig abgesagt. Das teilte die EU am Mittwoch mit, eine Begründung wurde nicht genannt. Borrell hätte eigentlich am 10. Juli in China eintreffen sollen. EU-Angaben zufolge hätte Borrell mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang und anderen Behördenvertretern über Handel, Menschenrechte und die chinesische Haltung zum russischen Krieg in der Ukraine reden sollen.