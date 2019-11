Staatsbesuch: Deutschland und Indien vereinbaren engere Kooperation

Deutschland und Indien wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der indische Ministerpräsident Narendra Modi bei einem Treffen am Freitag in Neu-Delhi. „Es gibt den festen Willen, in Indien als wachsendem Markt mit dabei zu sein“, sagte Merkel. Deutschland wolle gerne an großen Infrastrukturprojekten beteiligt werden.