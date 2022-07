Staatsbesuch Ein Faustgruß mit dem Prinzen: Joe Biden in Saudi-Arabien

Am Freitagabend setzte die US-Präsidentenmaschine Air Force One in Dschidda am Roten Meer auf. Der Empfang war kühl: Begrüßt wurde Biden von Mekkas Gouverneur Chalid al-Faisal und der saudischen Botschafterin in den USA, Rima bint Bandar - ein klarer Affront mit Blick auf deren Rang.