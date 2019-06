Staatsbesuch in Großbritannien Trump plant mögliches Treffen mit Boris Johnson und Nigel Farage

03. Juni 2019 , aktualisiert 03. Juni 2019, 04:06 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien will der US-Präsident offenbar auch die konservativen Brexit-Befürworter treffen. Trump wird am Montag in London erwartet.