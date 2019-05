Staatsbesuch in Japan: Trump golft mit Abe – und spricht Nordkoreas Kim Jong Un das Vertrauen aus

Das Thema Nordkorea spielt bei dem Staatsbesuch Trumps in Japan ebenfalls eine Rolle. Der US-Präsident Donald Trump kam am Sonntag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu einer Runde Golf zusammen. Trump traf am Morgen (Ortszeit) per Hubschrauber im Mobara Country Club in der Nähe von Tokio ein. Er wurde von Abe im Golfcart abgeholt.