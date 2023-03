Staatsbesuch in Russland: Kann Xi in Moskau Frieden für die Ukraine aushandeln?

Die seit Jahren verfeindeten Staaten Saudi-Arabien und Iran haben sich darauf geeinigt, an einer Normalisierung ihrer Beziehungen zu arbeiten. Möglich wurde dies durch die Vermittlung Chinas. Peking hat gezeigt, dass es versteht, wie stille Diplomatie funktioniert. Ohne den Besuch vorher an die große Glocke zu hängen, trafen sich die Parteien in der zweiten Märzwoche in Peking und unterzeichneten am Ende ein Abkommen.