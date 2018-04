Trump nimmt sich für Macron viel Zeit. Satte drei Tage verbringt der Franzose in Washington. Zu dem Staatsbesuch – der erste in der Amtszeit von Donald Trump – gehört auch eine Rede des Gastes vor dem US-Kongress am Mittwoch. Trump macht Macron den Hof. Und das wenige Tage, bevor die Bundeskanzlerin am Freitag zu einem – erneut – kurzen Arbeitsbesuch nach Washington reist. Noch immer gibt es kein detailliertes Programm für den Besuch am Ende des Woche, fest steht nur: er wird kurz ausfallen.