Staatsbesuch Ukrainischer Präsident Selenskyj in Niederlanden angekommen

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach seinem Besuch im finnischen Helsinki weiter in die Niederlande. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in die Niederlande gereist. Am späten Mittwochabend landete er aus Helsinki kommend mit einer Maschine der niederländischen Regierung auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol, wie mehrere Medien berichten. Der TV-Sender NOS zeigte Aufnahmen von der Landung und der Autokolonne, die mit starker Polizeibegleitung Richtung Den Haag fuhr. Abgeordnete bestätigten auf Twitter, dass am Donnerstag ein Treffen mit Selenskyj in Den Haag geplant sei.