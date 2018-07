Staatsbesuche: Irans Präsident Ruhani sucht in Österreich und der Schweiz Verbündete

TeheranEs ist gut zweieinhalb Jahre her, dass Irans Präsident Hassan Ruhani zuletzt zu einem offiziellen Besuch in Westeuropa war. Seitdem ist US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen und eine Finanzkrise hält das Land derzeit fest im Griff. Heute kommt Ruhani in die Schweiz, am Mittwoch geht es weiter nach Österreich. Doch was der Besuch genau bringen soll, bleibt unklar.