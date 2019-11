Staatschefs: Macron trifft Merkel am Sonntag in Berlin

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Angaben seines Büros am Sonntag in Berlin. Zuvor sei ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Am Abend werde Macron dann an einem Essen mit Zeugen des Mauerfalls im Jahr 1989 teilnehmen, teilte Macrons Büro am Donnerstag mit.