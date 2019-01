 Staatsdefizit: Niederlande kritisieren Haushalts-Deal von Italien mit EU

Italien hatte ursprünglich für 2019 ein Defizit von 2,4 Prozent geplant – dreimal so viel wie ihre Vorgängerregierung. Brüssel lehnte das als Verstoß gegen die EU-Regeln ab. Die Koalition in Italien aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung will teure Wahlversprechen finanzieren, vor allem ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Ende vorigen Jahres einigten sich beide Seiten nach langem Tauziehen schließlich auf ein Defizitziel von 2,04 Prozent.