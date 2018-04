Staatsdefizite: Euro-Zone macht weniger Schulden – sechs Länder im Plus

Gegenüber Frankreich meldete Eurostat Bedenken gegen die von den nationalen Behörden erhobenen Daten an. So müsse die Entwicklungsagentur Agence Francaise de Developpement dem Staatssektor zugerechnet werden: Dies erhöhe den öffentlichen Schuldenstand „begrenzt“. Zudem sollten Kapitalaufstockungen an den Areva-Konzern in Höhe von 2,5 Milliarden Euro als „Vermögenstransfer mit Auswirkungen auf das Defizit behandelt werden", sprich als Ausgabe, die das Defizit leicht erhöhen würde.