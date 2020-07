Staatsfonds Skandal um Malaysias 1MDB: Ex-Premier Najib schuldig gesprochen

Der frühere Ministerpräsident von Malaysia, Najib Razak, ist wegen der Plünderung des 1MDB-Staatsfonds der Korruption schuldig gesprochen worden. „Ich befinde den Angeklagten für schuldig und verurteile den Angeklagten in allen sieben Anklagepunkten“, sagte Richter Mohamad Nazlan Ghazali nach der zweistündigen Verlesung der Urteilsbegründung am Dienstag. Najib kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.