Staatshaushalt: Italien plant Haushaltsdefizit von 2,2 Prozent

An dem von der im August zerbrochenen Koalition aus Fünf Sternen und rechter Lega eingeführten kostspieligen Bürgergeld und einer Rentenform will die Regierung festhalten. Zusätzliche Einnahmen erwartet sie unter anderem aus dem verschärften Kampf gegen Steuerhinterziehung und allgemeinen Einsparungen im Staatsapparat. Privatisierungen sollen im nächsten Jahr 3,6 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.