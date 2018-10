Staatshaushalt Italien will Schuldenquote senken

Damit war das hoch verschuldete Land auf Konfrontationskurs zu den Euro-Partnern gegangen und hatte für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Nach EU-Regeln sind höchstens drei Prozent erlaubt. Die Regierung in Rom will mit dem Geld unter anderem Wahlversprechen einlösen, darunter ein Grundeinkommen.