Staatskrise: Armeniens Regierungschef stürzt über Massenproteste

Im Zusammenhang mit den Demonstrationen in Eriwan wurde an der Grenze zur zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen Region Berg-Karabach die armenische Armee dennoch in Alarmbereitschaft versetzt. Der Gegner achte genau darauf, was in Armenien passiere. Der Verteidigungsminister warnte davor, dass Aserbaidschan die instabile innenpolitische Lage Armeniens ausnutzen könnte.