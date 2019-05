Staatskrise: Benzinknappheit führt in Venezuela zu Protesten

MaracaiboIn Venezuela ist es zu Protesten wegen der Rationierung von Benzin gekommen. Soldaten überwachten die Ausgabe von Benzin in Tankstellen in mehreren Städten. Wegen der knappen Versorgung mit dem Kraftstoff mussten Autofahrer stundenlang warten, bis sie an die Reihe kamen. Es kam zu mehreren Protesten bis hin zu Straßenblockaden.