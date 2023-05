Staatskrise Ecuador: Präsident Lasso löst Parlament auf

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Ecuador braucht einen neuen politischen und sozialen Pakt»: Präsident Guillermo. Bild: Bild: dpa

Inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso wegen mutmaßlicher Unterschlagung hat der Staatschef das Parlament aufgelöst. Das Wahlamt solle innerhalb von sieben Tagen einen Termin für Wahlen ansetzen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Präsidialamts. Bis zu sechs Monate kann der konservative Präsident nun per Dekret regieren.