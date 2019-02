 Staatskrise: In Venezuela entbrennt ein Streit um humanitäre Hilfe – Präsident Maduro blockiert Grenzbrücke

Die US-Regierung hat 20 Millionen Dollar für Venezuela zugesagt, Kanada weitere 53 Millionen Dollar. An der blockierten Autobrücke Tienditas sollen Lieferungen gelagert werden. Der 22-jähriger José Mendoza versuchte sich an der Brücke gegen das Militär aufzubäumen. Mit einem Schild mit der Aufschrift „Humanitäre Hilfe jetzt“ in der Hand stellte er sich an den Eingang der kolumbianischen Seite.