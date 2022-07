Staatskrise: Parlament in Sri Lanka akzeptiert Rücktritt von Präsident Rajapaksa

Das Parlament in Sri Lanka hat den Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa angenommen. Es solle zügig ein Nachfolger gefunden werden, sagte Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Freitag. Rajapaksa, der nach Singapur geflohen ist, hatte seinen Rücktritt zunächst per E-Mail eingereicht, später ging ein offizielles Schreiben ein. Die Menschen in Colombo jubelten als die Nachricht die Runde machte. Sie tanzten und zündeten Böller. „Wir sind die wahre Macht in diesem Land“, sagte einer der Demonstranten.