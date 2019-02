 Staatskrise: USA fordern Abstimmung im Sicherheitsrat über Hilfen für Venezuela

New YorkDie USA verlangen eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über ihre Resolution für Hilfslieferungen nach Venezuela sowie einem Aufruf zu Neuwahlen. Der US-Sonderbeauftragte für das Opec-Land, Elliott Abrams, kündigte am Dienstag vor einer Sitzung des Rates zudem neue Sanktion gegen venezolanische Regierungsmitglieder an. Die USA hatten vor einigen Tagen einen Resolutionsentwurf vorgelegt. Als Reaktion arbeitete Russland einen Gegenvorschlag aus, in dem weder von Wahlen noch Hilfslieferungen die Rede ist. Im venezolanischen Machtkampf steht Russland hinter Präsident Nicolas Maduro und die USA hinter Oppositionsführer Juan Guaido. Beide Staaten haben im Sicherheitsrat ein Veto-Recht.