Staatskrise: Zwei Oppositionsführer in Weißrussland vor Gericht

Der weißrussische Rubel fiel in dieser Woche auf eine Rekordtief zum Euro. Trotz des Kursverfalls will Weißrussland seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachkommen. In diesem Jahr müssten noch Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in fremden Währungen zurückgezahlt werden, sagte Finanzminister Juri Seliverstow nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Belta.