Staatsmedien Saudi-Arabien und Iran wollen Beziehungen normalisieren

10. März 2023 | Quelle: dpa

Mehr zum Thema in Kürze. Bild: Bild: dpa

Der Iran und Saudi-Arabien wollen nach jahrelangem Konflikt ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen. In einem ersten Schritt wollen sich die Außenminister der rivalisierenden Länder treffen, wie die staatlichen Nachrichtenagenturen beider Länder, IRNA und SPA, am Freitag berichteten. Demnach unterzeichneten hochrangige Regierungsvertreter in China eine entsprechende Übereinkunft.