Staatsname Mazedoniens nimmt weitere Hürde zur Namensänderung

SkopjeDas Parlament in Mazedonien hat eine weitere Hürde genommen, um den Landesnamen von Mazedonien auf Nord-Mazedonien abzuändern. Für die entsprechende Verfassungsänderung stimmten am Montagabend in zweiter Lesung 66 der 120 Abgeordneten, berichtete die Nachrichtenagentur MIA. Sieben stimmten dagegen und drei enthielten sich der Stimme, der Rest nahm nicht teil. Bei dieser Abstimmung reichte eine einfache Mehrheit aller Abgeordneten.