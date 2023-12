Staatsoberhaupt Ägypten für Al-Sisi: Sichere Wahl in unsicheren Zeiten

10. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Präsident Abdel Fattah al-Sisi gibt in einem Wahllokal in Kairo seine Stimme ab. Bild: Bild: dpa

Der Blick in die Ferne, das zufriedene Lächeln - auf seinen großen Porträts über den Schnellstraßen von Kairo gibt Abdel Fattah al-Sisi ganz den Eindruck des zuversichtlichen Landesvaters. Ein Staatschef, der Ägypten auch durch unsichere Zeiten lenkt, der auch während eines sehr schweren Kriegs im benachbarten Gazastreifen für Stabilität sorgt diesseits der Grenze. Der Krieg spielt Al-Sisi in die Hände bei der dreitägigen Präsidentschaftswahl, die in Ägypten am Sonntag begonnen hat, und die der Amtsinhaber sehr sicher für sich entscheiden wird.