Staatsoberhaupt Stubb als neuer Präsident von Finnland vereidigt

01. März 2024 | Quelle: dpa

Der amtierende Präsident Sauli Niinistö (l.) begrüßt das neue Staatsoberhaupt Alexander Stubb. Bild: Bild: dpa

Der frühere Ministerpräsident Alexander Stubb ist neuer Präsident von Finnland. Der 55-Jährige legte im finnischen Reichstag in Helsinki seinen Amtseid ab. Damit trat der konservative Politiker die Nachfolge seines Parteikollegen Sauli Niinistö an, der zwölf Jahre lang finnisches Staatsoberhaupt war und das nördlichste Land der EU gemeinsam mit der Regierung 2023 in die Nato geführt hatte.