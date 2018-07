Staatspräsident Aleksandar Vucic: Wie Serbiens Staatspräsident den Kosovo-Konflikt lösen will

Deutschland ist klar gegen jede neue Grenzziehung. Berlin fürchtet, dass dann auch in Bosnien-Herzegowina, Montenegro oder Mazedonien dieses Beispiel Schule machen könnte. Der gesamte Balkan könnte wie bei den Bürgerkriegen in den 90er Jahren wieder in Flammen aufgehen. Doch erst muss Serbiens Vucic mal seine Bürger hinter sich bringen. Das verlangt noch Schwerstarbeit.