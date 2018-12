Staatsschulden Italien will im Haushaltsstreit offenbar kaum Zugeständnisse machen

Die Vorgängerregierung hatte Brüssel ein deutlich niedrigeres Defizit zugesagt. Die jetzige Koalition will aber kostspielige Wahlversprechen finanzieren, etwa ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Italien ist bereits extrem hoch verschuldet, was an den Börsen Sorgen vor einer neuen Euro-Krise ausgelöst hat.