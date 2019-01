 Staatsschulden: Steuereinnahmen steigen – Italien verringert Haushaltsdefizit

RomItalien hat sein Haushaltsdefizit in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres deutlich reduziert. Der Fehlbetrag belief sich auf 1,9 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Im Zeitraum Januar bis September des vorangegangenen Jahres waren es noch 2,6 Prozent gewesen. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen weit stärker stiegen als die Ausgaben. Für das Gesamtjahr 2018 peilt die seit Mitte vorigen Jahres amtierende Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega ein Defizit von 1,9 Prozent an.