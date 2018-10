Staatsschulden wie in Italien Target 2 rettet lautlos die Eurozone – noch

Kurz gesagt, Target2 ist zu einer riesigen Kreditkarte für Mitglieder der Eurozone geworden, die mehr importieren als sie an andere Mitglieder exportieren. Aber es gibt zwei Unterschiede gegenüber einer normalen Kreditkarte: Der Zinssatz ist Null und das Darlehen muss nie zurückgezahlt werden. Stand August 2018 schulden Italien und Spanien 493 Milliarden Euro beziehungsweise 389 Milliarden Euro, die sie nie zurückzahlen können, während Deutschland 912 Milliarden Euro geschuldet werden, die es nie zurückerhalten wird. Die beiden politischen Parteien, die bei den italienischen Parlamentswahlen im März die Mehrheit der Sitze gewonnen haben - die Liga und die Fünf-Sterne-Bewegung - wollen, dass Italien 250 Milliarden Euro der Target-2-Schulden erlassen werden. Professor Tim Congdon, Vorsitzender des Instituts für Internationale Währungsforschung an der University of Buckingham, weist darauf hin, dass der deutsche Guthabensaldo im Juni mit 976 Milliarden Euro seinen Höchststand erreichte, dann aber in den zwei Folgemonaten stark zurückging. Er behauptet: "Der Sturz sieht seltsam aus.... und kann auf eine Manipulation hinter den Kulissen zurückzuführen sein".