Staatsverschuldung: EU-Kommission könnte Italien Aufschub für Änderungen in Haushaltspolitik geben

Nach dem Schreiben gibt es zwar keinen Zweifel, dass Italien gegen die Stabilitätsregeln der EU verstoßen hat. Aber die EU-Kommission will es vermeiden, die Euroskeptiker in der Regierung in Rom gegen sich aufzubringen. Es müsse vermieden werden, dass die Haltung der Kommission für die politischen Zwecke bestimmter Zirkel in Italien ausgenutzt werde, wird Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici in dem Protokoll zitiert.