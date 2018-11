Staatsverschuldung Italien deutet Entgegenkommen im Haushaltsstreit mit EU an

RomIm Haushaltsstreit mit der EU-Kommission signalisiert die italienische Regierung ein Entgegenkommen. Sie bietet zwei Insidern zufolge an, ihr Defizitziel für das kommende Jahr bis auf 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu senken. Bislang strebt sie 2,4 Prozent an. Das wäre dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant und aus Sicht der Brüsseler Kommission zu hoch.