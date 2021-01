Staatsverschuldung: Italien steuert laut Insider 2021 auf rekordhohe Schuldenquote zu

Italien steuert nach Angaben eines Insiders in diesem Jahr auf die höchste Schuldenquote seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu. Aus Regierungskreisen verlautete am Samstag, dass das Euroland mit einer Quote von 158,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechne und damit sein im September selbst gestecktes Ziel von 155,6 Prozent übertreffen dürfte.