Staatsverschuldung: Lindner hält Einigung bei EU-Schuldenregeln noch 2023 für möglich

Die Bundesregierung macht bei den Verhandlungen über neue Schuldenregeln in der EU substanzielle Fortschritte aus. Der Charakter der Beratungen habe sich verändert, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Brüssel. Es sei nun allgemein anerkannt, dass es Sicherheitslinien beim Abbau der Staatsverschuldung brauche, ebenso Vorgaben zum jährlichen Abbau der Haushaltsdefizite. „Das waren zwei wichtige Anliegen für uns.“ Diese seien nun in den Entwürfen für eine mögliche Einigung verankert. „Gleichwohl ist weiter viel Arbeit zu leisten.“