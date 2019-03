Stärkere Grenzsicherung Pentagon gibt eine Milliarde Dollar für Trumps Mauer

Das Pentagon stellt bis zu eine Milliarde Dollar für eine zusätzliche Sicherung der Grenze zu Mexiko bereit. Der geschäftsführende Verteidigungsminister Patrick Shanahan wies das für Ingenieurwesen zuständige Hauptkommando zu Planung und Bau von einem rund 92 Kilometer langen und knapp 5,50 Meter hohen Zaun bei Yuma im Staat Arizona und El Paso in Texas an. Das Geld werde auch in die Installation von Beleuchtung und dem Straßenbau in den Gebieten fließen. Ziel sei eine Blockade von Drogenschmuggel in der Region.