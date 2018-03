Stahl- und Aluminiumimporte: Wie Trumps Strafzölle die USA spalten

WashingtonMichael Bless verließ das Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit einem Lächeln. „Wir freuen uns sehr und sind dankbar für das, was wir gehört haben“, so der CEO von Century Aluminum, einem der größten Aluminiumhersteller der USA. Sein Unternehmen sei bereit, die Produktion am Firmensitz in Kentucky wieder hochzufahren. „Wir werden fast 300 neue Mitarbeiter einstellen und mehr als 100 Millionen Dollar in das Werk investieren“, kündigte er an.