US-Strafzoll-Pläne stoßen auf Kritik

Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, äußerte in der Zeitung die Befürchtung, dass als Folge der US-Maßnahmen Stahllieferungen aus Fernost nach Europa umgelenkt werden könnten. Auch Südkorea will im Falle von Strafzöllen die WTO anrufen. China kündigte Gegenmaßnahmen an, ohne diese zu konkretisieren.