Stahlstreit: „Wir würden einseitigen US-Stahlbeschränkungen klar entgegentreten“

Die US-Regierung behauptet, die Stahlimporte gefährdeten die nationale Sicherheit. Diese Argumentation eröffnet der Regierung mehr Spielräume als ein klassisches Anti-Dumping-Verfahren, bei dem es um zu niedrige Preise ausländischer Konkurrenten ginge. In einem Untersuchungsbericht der US-Regierung wurden drei Handlungsoptionen skizziert, darunter ein Schutzzoll von 24 Prozent. In den beiden anderen Szenarien, in denen Europa von einem Zoll verschont bliebe, würden Importquoten eingeführt.